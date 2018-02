Journée internationale de l'épilepsie : comment détecter la maladie, les symptômes méconnus à connaître

C'est une des maladies neurologiques les plus courantes après les maux de tête. Environ 1% de la population française fait des crises d'épilepsie. Et ces crises ne se réduisent pas à une perte de connaissance et des mouvements convulsifs. "Il y a autant de manifestations possibles que de régions cérébrales", précise le docteur Vincent Roubeau, neurologue au Groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph. Passage en revue des principaux symptômes qui peuvent, s'ils sont répétés, être un signal d'alerte quant à l'état de santé d'un de vos proches.





► Les crises généralisées : convulsions, absences ou secousses

On parle de crise généralisée lorsque les deux hémisphères du cerveau sont touchés. On en distingue plusieurs :

⇒ La crise de type "grand mal", la plus connue du grand public, est aussi "la plus facile à reconnaître : le malade tombe dans les pommes, a des mouvements convulsifs, peut perdre ses urines et l'état post-crise se manifeste le plus souvent par une somnolence et une confusion plus ou moins prolongée", explique la docteure Mihaela Vlaicu, épileptologue à la Pitié-Salpêtrière (Paris).

⇒ Chez l'enfant, les crises généralisées se manifestent par des absences, autrefois appelées "petit mal". C'est une crise sans convulsions, pendant laquelle on remarque une fixité du regard et une rupture de contact de quelques secondes dont l'enfant ne se souviendra pas.

⇒ Chez l'adolescent, les crises peuvent se traduire surtout par des spasmes brusques et répétés au niveau des bras et des jambes, "des épisodes de maladresse qui ont lieu principalement au réveil, au moment du passage sommeil-veille", souligne le docteur Roubeau.





► Les crises partielles : tremblements, fourmillements , hallucinations ou déjà-vu

Les crises partielles sont moins connues mais représentent 60% des cas, poursuit le spécialiste.

Leurs manifestations varient en fonction de la zone affectée. On distingue :

⇒ Les crises motrices : "Elles se manifestent par des mouvements rythmiques, des contractions involontaires, un bras qui tremble par exemple", définit le neurologue de l'hôpital Saint-Joseph.

⇒ Les crises sensitives : il peut s'agir là de fourmillements qui remontent le long des membres.

⇒ Les crises sensorielles : il peut s'agir d'hallucinations visuelles, auditives, gustatives ou olfactives.

⇒ Les crises psychiques : elles correspondent à des impressions de déjà-vu, d'irréalité ou d'état de rêve.