Journée internationale de l'épilepsie : trois idées reçues sur cette maladie qui touche plus de 600.000 Français

Les idées reçues : aussi surprenant que cela puisse être, sur les 999 personnes majeures interrogées lors d'un sondage Odoxa réalisé il y a quelques mois, 9% – soit un Français sur dix - estime que l’épilepsie peut avoir des causes surnaturelles. Pour 29% d'autres sondés, il s'agit d'une défiance mentale et 26% pense qu'elle est causée par une infection virale ou bactérienne. Or, seule une infection du système nerveux (encéphalite et méningite) peut en être la cause.





La réalité : il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu dans l’apparition des crises. Celles-ci se traduisent par "un dérèglement soudain et transitoire de l’activité électrique du cerveau, qui devient trop importante", selon les mots de l’Assurance maladie. Elles peuvent apparaître sans cause identifiée ou être liée à une autre maladie. Par exemple, une crise peut être le résultat d’une malformation cérébrale, se déclencher suite à un AVC ou être un effet secondaire de certains médicaments (anticoagulants). Aussi, certaines situations peuvent favoriser sa survenue. L’abus d’alcool, le stress et les émotions violentes, la prise de cocaïne ou… une stimulation sensorielle excessive liée aux lumières émises par les jeux vidéo peuvent déclencher une crise chez une personne déjà diagnostiquée épileptique.