Avoir un cancer, "ce n'est jamais facile", mais "à l'adolescence, c'est une vraie rupture" : le témoignage d'Aurélie qui a eu une leucémie à 15 ans

"A quelques semaines de mes 16 ans, un gros ganglion est apparu au niveau de mon cou, sans aucun autre symptôme particulier. Naturellement, je me suis rendue chez mon médecin traitant qui n'a rien diagnostiqué. Il m'a envoyée au service ORL de l'hôpital Necker à Paris. Après quelques examens, on ne trouvait toujours rien. Alors, les médecins ont décidé de faire une biopsie du ganglion, ainsi qu'un prélèvement de moelle osseuse et le soir même, le couperet tombait", détaille Aurélie qui se souvient précisément du moment où sa vie de jeune élève de seconde a basculé : "C'était un jeudi, quinze jours avant Noël, je ne pourrais jamais l'oublier", dit-elle. "La personne qui m'avait fait ces prélèvements, en l'occurrence le docteur Agnès Buzyn - actuelle ministre de la Santé - m'a annoncé que j'étais malade et que les soins allaient s'étaler sur un an, avec d'abord un mois d'hospitalisation. Dès le lundi, je me retrouvais au service d'hématologie de Necker à l'étage des adultes, du fait de mon âge, mais avec un protocole adapté aux enfants".





Elle est la plus jeune du service et se souvient des multiples attentions des soignants à son égard. Un personnel médical "exemplaire", souligne-t-elle. "Ils n'ont pas voulu mettre tout de suite le mot de 'cancer' sur ce que j'avais, une façon de me préserver sans doute. On m'a juste dit que j'avais une maladie du sang qui allait être très longue à soigner. Toutefois, quand les médecins lui diront que les médicaments vont lui faire perdre ses cheveux, la jeune fille commence à comprendre. "Mais à 15 ans, on ne veut pas penser que cela puisse être un cancer, c'est tellement inimaginable !", avoue-t-elle. "J'ai intégrée bien plus tard que j'avais une leucémie".