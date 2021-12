Journée mondiale de lutte contre le sida : où en est l’épidémie dans le monde ?

Rien qu'en France, le nombre de découvertes de séropositivité VIH en 2020 a été estimé à 4856, soit une diminution de 22% par rapport à 2019. Avec 5,2 millions de sérologies VIH réalisées par les laboratoires de biologie médicale, l’activité de dépistage du VIH, qui avait augmenté entre 2013 et 2019, a diminué de 14% entre 2019 et 2020. "La diminution du nombre de diagnostics d’infection à VIH est principalement expliquée par la diminution du recours au dépistage en 2020, notamment lors du premier confinement", explique Florence Lot, de la direction des maladies infectieuses de Santé publique France, citée dans le communiqué. Elle pourrait aussi s'expliquer par "une chute de la participation des professionnels de santé aux différents systèmes de surveillance" et par "une moindre exposition au VIH liée aux mesures de distanciation sociale."

Pour autant, souligne Onusida dans son rapport , ces nouvelles contaminations pourraient être largement sous-estimées en raison de la pandémie de Covid-19. "Les confinements et autres restrictions liés au Covid-19 ont gravement perturbé le dépistage du VIH, ce qui a entraîné dans de nombreux pays des baisses spectaculaires du nombre de diagnostics du VIH, des orientations vers les services de soins et des déclenchements de traitement du VIH", indique Onusida. Le déploiement de dizaines de milliers de soignants habilités à dépister le VIH vers les services de dépistage du Covid a également largement participé, selon l'organisation, à la diminution des diagnostics du VIH et, de facto, au déclenchement de traitements.

Si les conséquences de la pandémie ont été désastreuses sur le plan du sida, les différents graphiques présentés dans le rapport montrent malgré tout une baisse constante et encourageante des nouvelles contaminations et du nombre de décès. "Le déploiement mondial du traitement contre le VIH a sauvé des millions de vies : on estime que 16,6 millions de décès liés au

sida ont été évités au cours des deux dernières décennies, dont une baisse de 47 % de la mortalité liée au sida depuis 2010", écrivent ainsi les auteurs du rapport. Les nouvelles infections, elles, ont chuté de 31% depuis cette même année.

Néanmoins, ces progrès restent inégaux selon les régions du monde. Alors que depuis 10 ans, le sida nettement dans le monde, certaines régions font figure d'exception. L'Europe de l'Est et l'Asie centrale ont ainsi connu, entre 2010 et 2020, une augmentation de 43% des nouvelles infections au VIH et de 32% des décès. "Les épidémies dans de grandes parties

de l'Europe de l'Est et de l'Asie centrale se sont développées en dépit de graves obstacles juridiques et politiques et d'une attention insuffisante aux besoins des personnes qui s'injectent des drogues et des homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes", regrette l'Onusida. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les nouvelles infections ont aussi grimpé de 7%.