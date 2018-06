Journée mondiale des donneurs de sang : 5 choses à savoir pour mieux se lancer !

Moins de 1% de la population française a ce groupe sanguin. Le plus fréquent est A+, avec 38,2% de la population concernée, suivi par le groupe O+ (36,5%). En tout, il existe 4 quatre groupes (A,B, AB et O) auquel on ajoute le système Rhésus qui permet de déterminer deux sous-groupes : Rh+ et Rh-. Ces marqueurs sont importants car en cas de transfusion incompatible, des anticorps peuvent se développer et attaquer le sang transfusé.