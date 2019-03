Journée nationale de l'audition : plus de six millions de Français entendent mal

L'audition est dégradée pour plus de six millions de Français. Selon le Dr Franck Nemni, ORL à Romainville, les personnes sujettes à des troubles auditifs ne sont pas sourdes mais ont notamment des difficultés de compréhension. Des appareils ont été mis au point pour pallier à ce problème mais ils coûtent cher et sont mal remboursés.



