L’ablation de l’utérus accroît-il les risques de problèmes cardiovasculaires ?

Si l'intervention a été réalisée avant 35 ans, le danger est encore supérieur, précise Menopause. Les femmes opérées avant cet âge comportent en effet un risque jusqu'à 4,6 fois plus grand pour l'insuffisance cardiaque et 2,5 fois plus élevé pour les maladies coronariennes (un durcissement et un rétrécissement des artères, par rapport à celles n'ayant pas été opérées).





"Il s'agit des données les plus complètes disponibles à ce jour montrant que l'hystérectomie comporte un risque de maladies cardiovasculaires à long terme, même si les deux ovaires ont été préservés", affirme Shannon Laughlin-Tommaso, gynécologue à la Mayo Clinic. "L'hystérectomie est la deuxième intervention chirurgicale gynécologique la plus fréquente et, dans la plupart des cas, elle est effectuée pour des raisons médicales bénignes, la majorité des médecins pensant que les risques à long terme sont faibles", ajoute-t-elle.