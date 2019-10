Aide médicale d'Etat : c'est quoi le problème ?

IMMIGRATION - Alors que le débat sur l’immigration voulu par Emmanuel Macron arrive au Parlement, l’Aide médicale d’Etat, permettant aux étrangers en situation irrégulière de se faire soigner, est dans le viseur. Un rapport sur une possible réforme doit être remis au Premier ministre d’ici la fin du mois d’octobre. Combien de personnes en bénéficient ? Combien coûte-t-elle ? On fait le point.

L’Aide médicale d’Etat (AME), entrée en vigueur en 2000, est un dispositif prenant en charge à 100 % les frais de santé des étrangers en situation irrégulière en France. Sous couvert de plusieurs conditions (ressources limitées et résidence de trois mois minimum dans le pays), l’AME est ainsi accordée à ceux qui en font la demande pour une durée d’un an renouvelable. Il existe trois types d’aides : l’AME de droit commun qui est majoritaire, et l’AME "soins urgents" et l’AME "humanitaire", des aides plus minoritaires car réservées à des cas particuliers.