L'alcool, responsable de 7% des décès en France, touche encore "des milieux très larges"

Les jeunes seraient-ils exempts de tout problème lié à l'alcool pour autant ? Non, nous répond le docteur Laqueille. Car si les modes de consommation ont changé, ils ne sont pas forcément plus sains : les jeunes boivent moins souvent que leurs aînés mais les quantités ingurgités sont bien plus importantes - ce qu'on appelle le "binge drinking", la "cuite express" en français. "Les ivresses régulières - au moins dix ivresses au cours des 12 derniers mois - s’observent principalement chez les jeunes de 18 à 24 ans et concernent 19,4% d’entre eux en 2017, contre moins de 1% des plus de 55 ans", soulignent les chercheurs.





"Ça m’inquiète", reconnaît l'addictologue, "parce que ça fait le lit d’une dépendance à l’alcool à plus long terme." Ce spécialiste a été très surpris de découvrir dans son service de très jeunes patients qui venaient pour soigner leur dépendance à l'alcool. "Il y a par exemple des cas d’intoxication importante chez des élèves brillants. Ce sont des cas auxquels on n’était pas confrontés avant." Il dresse un parallèle entre alcool et cannabis : "Il y a une perte de contrôle, la découverte de certains effets, le recherche de certains effets euphorisants. C’est une recherche de l’ivresse qui est socialement très acceptée donc cela touche des milieux très larges."





Le contexte festif ne peut en aucun cas justifier de telles pratiques. "En clinique, tout le monde a une bonne raison. Ce sont des consommateurs pathologiques qui ont tendance à banaliser, justifier leur consommation." Le problème, c'est que la prévention fait encore défaut pour les populations les plus jeunes. "Une information précoce sur la toxicité des produits", est nécessaire. "Les enfants sont informés sur les effets du tabac, des drogues, mais pour l’alcool c’est plus difficile, notamment parce qu'on en boit partout."