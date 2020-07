L'altitude constitue-t-elle une protection contre le Covid-19 ?

Leurs observations interpellent : la transmission du Covid-19 et sa virulence sont réduites dès lors que l'on dépassé 3.000 mètres d'altitude. Pour autant, cela ne signifie pas que passer ses vacances en montagne protège d'une contamination, loin de là.

Un recul de l'épidémie de Covid-19 s'observe en Europe depuis plusieurs semaines, mais les recherches se poursuivent pour tenter de mieux comprendre le virus et son fonctionnement. Si sa sensibilité à la chaleur reste suspectée, sa propagation est-elle également influencée par l'altitude ? C'est ce qu'ont tenté d'observer des scientifiques, qui ont résumé leurs travaux dans une prépublication dévoilée par Science Direct.

Plusieurs pays ont été étudiés par les chercheurs, qui ont notamment passé au crible les données épidémiologiques au Tibet et en Bolivie. Dans le petit pays de l'Himalaya, "malgré des connexions importantes entre la capitale Lhassa et la ville de Wuhan", ils ont découvert que "la pathogénie du virus SRAS-CoV-2 et la prévalence générale de l'infection au Tibet ne correspondent pas aux tendances mondiales".

Un constat encore plus marqué à l'échelle de la Bolivie, dont la topographie a permis d'effectuer des analyses intéressantes. Les habitants de la région de la Paz vivent en grande majorité à plus de 3.000 mètres d'altitude, tandis que ceux de la province de Santa Cruz de la Sierra sont beaucoup plus proches du niveau de la mer (environ 400 mètres d'altitude). Dans les plaines, souligne l'étude, "le taux d'infection est trois fois supérieur".