L'application TousAntiCovid sésame indispensable pour entrer dans un supermarché ?

Et si, accolée à l'affiche qui mentionne l'obligation du port du masque, venait s'ajouter celle imposant l'application TousAntiCovid ? L'idée semble plaire. À cette question, le patron du groupe Leclerc a ainsi répondu ce lundi 30 novembre sur LCI qu'il n'était pas contre. Une position qui étonne les internautes. Une vidéo, partagée ce mardi 1er décembre et largement relayée, reprend cette interview se demandant dans "quel monde on va vivre".

Or, ici, un cadre légal ne semble pas à l'ordre du jour. Bien que l'application soit considérée comme "une des mesures barrières" par le Conseil scientifique - qui jugeait dans un avis que son utilisation "devrait être fortement recommandée, voire rendue obligatoire", dans certaines situations - le gouvernement s'y est toujours publiquement opposé. À chaque fois qu'il a été interrogé sur la question, le secrétaire d'État chargé du numérique a écarté cette hypothèse. Cédric O affirmait dès la mi-mai que le "principe de base" de l'application, alors appelée StopCovid, était "le volontariat". "Cela veut dire que non seulement c'est vous qui décidez si vous téléchargez mais nous nous sommes engagés à ce qu'il n'y ait aucune contrepartie. C'est-à-dire qu'on ne vous offre aucun avantage ou vous n'avez aucune interdiction qui est liée à l'utilisation de l'application." Idem plus de six mois après. Cédric O a répété le 23 novembre qu'une telle obligation n'était pas envisagée "pour les commerces".

Une position retranscrite noir sur blanc sur le site officiel du gouvernement, via des "questions-réponses" portant sur TousAntiCovid. À la question "est-il envisagé de rendre cette application obligatoire ?", le ministère de la Santé répond que "conformément aux lois et aux valeurs de la République française, seule l'hypothèse d'une application installée volontairement a été retenue". Et d'ajouter : "C'est un enjeu de liberté publique." L'exécutif rejette également tout "traitement particulier" pour les personnes qui auraient cet outil, précisant bien que "l'utilisation de l'application ne peut être exigée en aucun cas".