L'Assemblée nationale invite le gouvernement à agir contre le "burn out administratif" des Français

L'Assemblée nationale s'attaque au "burn-out administratif". Jeudi, les députés ont adopté une résolution (36 voix pour, trois contre et trois abstentions) qui invite le gouvernement à "reconnaître, prévenir et lutter contre le risque d'épuisement administratif des Français". L'initiative est venue de la députée Valérie Petit, membre du groupe Agir, qui estime que les démarches liées à la carte grise, les retraites, la sécurité sociale ou encore le RSA "entraînent le plus de stress au quotidien pour [les] concitoyens".

Ainsi, la résolution votée dénonce "l'inflation normative et l'augmentation de la complexité et de la dématérialisation des démarches administratives qui créent stress, anxiété, dépression et qui contribuent à la hausse du non-recours aux droits". Elle suggère ainsi à Jean Castex, le Premier ministre, de mettre en place une équipe de recherche pour définir précisément l'épuisement administratif et en dresser le "tableau clinique" sur le mode de ce qui existe pour l'épuisement professionnel.