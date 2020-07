L'Assemblée nationale valide le don de chèques-vacances aux soignants

L'opposition de gauche juge en revanche ce dispositif "inefficace" et "à côté de la plaque". Ces chèques-vacances, "c'est de la charité et l'hôpital se fout de la charité", a réagi la députée LFI et aide-soignante de profession Caroline Fiat, en assurant citer un soignant. Cette proposition "est à côté de la plaque" et "culpabilise" les salariés, a aussi jugé le communiste Pierre Dharréville. Le socialiste Alain David a fait part de "son malaise" lui aussi, avec cette "proposition inaboutie et pour tout dire un peu hors-sujet".