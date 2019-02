Une des explications pour les laboratoires ? Leur chiffre d’affaires. S’il n’a pas baissé depuis 2011, il n’a guère évolué non plus, se stabilisant autour des 20 milliards d’euros (pour les produits vendus en pharmacie). Il fallait donc bien trouver une alternative !

De plus, depuis trois ans environ, les parts de marché du médicament non remboursés n’ont cessé d’augmenter, même si cela se fait avec parcimonie précise Le Parisien, passant de 9 % à 10,7 %. De quoi y voir un joli marché.





Et parmi les médicaments non-remboursés, il fallait bien des vainqueurs, avance la Drees (Direction de la recherche et des statistiques du ministère de la Santé) : les analgésiques ou antidouleurs (+14,4 % en un an) et les médicaments liés aux troubles érectiles. Une meilleure pertinence dans les prescriptions donc pour les patients, mais qui se transforme une nouvelle fois, en double peine.