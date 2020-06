L'épidémie de coronavirus a-t-elle démarré en septembre 2019 ? Une étude américaine sème le doute

Le coronavirus, soupçonné de s'être propagé depuis un marché alimentaire de Wuhan (Chine) à la fin de l'année 2019, circulait-il déjà quelques mois auparavant ? Le doute subsiste, depuis la publication d'une étude de la faculté de médecine de l'Université Harvard, aux États-Unis, qui laisse entendre que les premiers cas pourraient avoir eu lieu "à la fin de l'été et au début de l'automne 2019".

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont analysé les images satellites des parkings des hôpitaux de Wuhan, berceau de la pandémie. 140 clichés quotidiens ont été récupérés, entre le 9 janvier 2018 et le 30 avril 2020. Si les chercheurs ont en effet observé un pic de fréquentation des hôpitaux en décembre 2019, mois des premiers cas officiellement détectés en Chine, ils constatent également qu'"entre septembre et octobre 2019, cinq des six hôpitaux de Wuhan affichaient" leur plus haut niveau de fréquentation, avec "une forte augmentation de l'affluence dès août 2019". De quoi laisser planer le doute sur un début d'épidémie plus précoce qu'estimé.