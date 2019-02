L'épidémie de grippe a déjà fait plus de 1000 morts en France

Plus généralement, la part des hospitalisations pour grippe ou syndrome grippal parmi les hospitalisations est de 30/1.000, en "très forte augmentation" (18/1.000, la semaine précédente), souligne l'agence sanitaire SpFrance. Depuis le 1er novembre, 630 cas graves de grippe (dont 139 la semaine dernière) admis en réanimation ont été signalés. Parmi eux, 48 décès ont été enregistrés, tous chez des adultes, en particulier chez des 65 ans et plus (33).





Dans les quelque 10.000 établissements pour personnes âgées (Ehpad, unités de soins de longue durée à l'hôpital, maisons de retraite) 160 foyers d'infections respiratoires aiguës ont été attribués à la grippe. Chez l'ensemble des personnes à risque, l'efficacité de la vaccination en médecine de ville est, selon de premières estimations, "modérée" (59%) contre le virus A(H1N1)pdm09 et "faible" (19%) contre le virus A(H3N2), indique SpFrance.





Malgré cette intensification de l'épidémie, on est encore loin des chiffres de l'an passé. La mortalité attribuable à la grippe avait en effet été importante : 12.982 décès dont 85% chez les plus de 75 ans, mais moins forte qu'en 2014-15 (14.490 morts) et 2016-17 (14.358 morts).