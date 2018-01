L'épidémie de grippe s'est calmée mais la vigilence est de mise

En ce début d'année 2018, la grippe a été assez virulente. Elle touche particulièrement les personnes âgées et les enfants. L'épidémie commence à se calmer sauf dans le Nord. Du côté de Lyon, les conditions météorologiques froides et humides favorisent énormément la prolifération du virus de la grippe ainsi que d'autres maladies hivernales. En tout cas, les habitants ont déjà pris les précautions pour y faire face.



