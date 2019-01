L'épidémie de grippe touche toutes les régions

L'épidémie de grippe est à son maximum dans toutes les régions alors que l'épidémie de gastro-entérite est toujours là. En conséquence, les hôpitaux sont débordés. Si une dizaine de personnes sont hospitalisées en temps normal, aujourd'hui un médecin doit s'occuper de plus de 100 patients. Le taux de consultation des médecins pour syndrome grippal est également en forte augmentation.



