L'espérance de vie en panne !

Selon une étude de l'Ined, l'espérance de vie n'a augmenté que de 0,1 année entre 2017 et 2018. Elle progresse moins vite que les dernières années. Les femmes ont devancé les hommes, notamment à cause de leur comportement de vie moins à risque. Si on a l'habitude de voir une nette progression des courbes, les chiffres sont en stagnation aujourd'hui. Le taux de mortalité précoce serait lié aux progrès médicaux et à certaines maladies comme la grippe et le cancer.