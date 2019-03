L'établissement français du sang de Nantes lance un appel urgent au don

À Nantes, un appel au don sanguin est lancé par l'établissement français du sang. Comme à chaque fin d'hiver, les réserves s'épuisent à cause des épidémies saisonnières. Il est donc urgent de les renflouer au plus vite. Les donneurs de la région sont sollicités à se déplacer en masse dans les lieux de collecte. Pour couvrir les besoins des malades, 10 000 dons de sang par jour sont nécessaires et le groupe sanguin O négatif est l'un des plus demandés.



