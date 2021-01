Covid-19 : l'explosion des variants est-elle provoquée par le vaccin Pfizer ?

On s'était presque habitué au coronavirus. Mais alors que monde commençait à apprivoiser ce virus présent depuis près d'un an, des variants sont venus changer la donne. D'abord le britannique, suivi du sud-africain, avant une série d'autres variants dont la multiplication inquiète. D'autant que le vaccin pourrait s'avérer moins efficace sur certains d'entre eux. Mais alors comment expliquer une telle prolifération ? Ce 16 janvier, la généticienne Alexandra Henrion-Caude a émis une hypothèse. Celle que l'émergence de nouveaux variants du Covid-19 serait produite par la vaccination à ARNm; la technologie développée par Pfizer. Partagée des milliers de fois, cette théorie est-elle plausible ?

Ces propos sont partagés via une vidéo d'une quinzaine de minutes, notamment diffusée sur Facebook ce dimanche 17 janvier. Elle est extraite d'une interview d'une heure accordée à la web-tv identitaire TV Libertés , sur laquelle elle a ses habitudes. "Est-ce-que ce n'est pas ce qu'on a vu en Afrique du Sud, en Angleterre et généralement dans tous les pays où on vaccine ?", s'interroge-t-elle. "A chaque fois [qu'on vaccine], on a le mot 'variant' qui apparaît en même temps", conclut cette scientifique controversée, dont l'Inserm s'est d'ailleurs désolidarisé.

Pour appuyer ses dires, Alexandra Henrion-Caude dit s'appuyer sur un communiqué de presse de l'Académie de médecine. Il semble pourtant étonnant que l'Académie nationale de médecine, qui pressait fin décembre à débuter une campagne de vaccination au plus vite, change désormais d'opinion sur ce produit. Selon nos recherches, Alexandra Henrion-Caude ferait référence à un communiqué diffusé le 11 janvier dernier. Intitulé "Élargir le délai entre les deux injections de vaccin contre la Covid-19 : quels risques pour quels avantages ?", on y lit effectivement noir sur blanc que "au plan collectif, l'obtention d'une couverture vaccinale élargi (...) constituera un terrain favorable pour sélectionner l'émergence d'un ou de plusieurs variants échappant à l'immunité induite par la vaccination".

Sauf que cette phrase est sortie de son contexte et semble mal interprétée. En fait, comme l'explique l'Académie, il pourrait effectivement y avoir un lien entre la vaccination et la diffusion d'un certain variant. Mais pas dans le sens que l'entend cette ancienne chercheuse. Le vaccin pourrait en effet mettre une pression sur tel ou tel variant. "Ça s'appelle tout simplement l'évolution", lance, d'entrée de jeu, Vincent Maréchal. Professeur de virologie et chercheur au Centre de recherche Saint Antoine (Inserm/Sorbonne Université), c'est avec pédagogie qu'il nous déchiffre cette hypothèse. Pour l'émettre, il faut déjà accepter deux postulats. Premièrement, que certains variants échappent à la vaccination. Pour rappel, cela pourrait être le cas pour celui détecté en Afrique du sud, selon certains résultats encore très préliminaires. Deuxièmement, que le vaccin ne neutralise pas la réplication du virus. C'est-à-dire qu'il n'évite pas la transmission. Là encore, des études sont en cours.

Dans ce cas de figure, un vaccin pourrait en effet permettre à un certain variant d'émerger. Car il va venir mettre "une pression de sélection sur une famille du virus". En somme, il va opérer uniquement sur la variante sur laquelle il est effectif. Laissant l'autre, qui n'est pas neutralisée par le produit, continuer à se répliquer. "Naturellement, le deuxième variant présent à ce moment-là, vous risquez effectivement de le sélectionner", comme le veut la théorie de l'évolution. Mais ici, on voit bien que la prolifération d'une certaine forme du virus n'est que la conséquence logique de la disparition de l'autre. "Ce n'est en rien le vaccin qui précède le variant", résume Vincent Maréchal. En réalité, cette généticienne fait donc "une lecture à l'envers de la biologie et de ses fonctionnements", analyse le chercheur.