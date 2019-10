L'homéopathie ne sera plus remboursée par la Sécurité sociale en 2021

SANTÉ - Les médicaments et les préparations homéopathiques ne seront plus remboursés par la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2021, selon deux arrêtés publiés mardi au Journal officiel. Une période de transition va être mise en place.

Clap de fin pour le remboursement de l'homéopathie. Elle ne sera plus remboursée par la Sécurité sociale à partir de 2021, après une "étape intermédiaire" d'un an où un remboursement réduit à 15% sera appliqué, "pour permettre aux patients, aux industriels et aux prescripteurs de s'adapter". Se référant à l'avis accablant de la Haute autorité de santé qui a conclu fin juin à l'absence d'efficacité avérée des produits homéopathiques, le ministère de la Santé a publié ce mardi deux textes réglementaires pour organiser leur déremboursement.

Les petits granules aujourd'hui remboursées à 30% ne le seront plus qu'à 15%, puis ce taux tombera à zéro en 2021.

Cette "période de transition" permettra de "se laisser le temps de la pédagogie" auprès des patients et "laissera aussi le temps aux industriels de s'organiser", avait expliqué la ministre de la Santé Agnès Buzyn en juillet dernier. La ministre adresse donc une fin de non recevoir aux laboratoires, qui avaient plaidé pour un "moratoire" sur la question du remboursement et pour un "débat parlementaire", après la publication fin juin de l'avis scientifique accablant de la HAS.