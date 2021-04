L'Inde peu touchée par l'épidémie ? Gare aux messages relativistes

Dans la presse indienne, le ton est grave. Le pays fait face à "la crise sanitaire la plus dévastatrice qu'il ait jamais connue", rapportait il y a une semaine le Hindustan Times. Un constat dramatique qui ne fait que s'aggraver au fil des jours. En l'espace de deux mois, le nombre de décès du Covid rapportés quotidiennement a explosé, passant d'une centaine à plus de 3600 pour la seule journée du 28 avril.

L'OMS décrit une situation "plus que déchirante" et soutient faire "tout ce qu'elle peut", en fournissant notamment "du matériel et des équipements essentiels", des concentrateurs d'oxygène notamment. Pour autant, à en croire des internautes, l'intensité de l'épidémie dans le pays doit être relativisée. Un argument est repris très largement : le fait que l'Inde compte plus d'1,3 milliard d'habitants. Inutile donc de s'alarmer pour "200.000 morts Covid en 15 mois", soutiennent certains. En quelques clics, on découvre d'autres messages, rapportant qu'en France la mortalité est 10 fois supérieure depuis le début de la crise sanitaire. Le récit des médias est présenté comme une "supercherie", un discours relativiste qui semble faire abstraction des récentes données épidémiologiques et des innombrables témoignent récoltés sur place.

Atteint à la mi-septembre 2020, le pic de la première vague avait été négocié par le système de santé, avant qu'une longue décrue des contaminations et des décès ne s'amorce . La vie était presque redevenue normale pour la population, avec la réouverture des boîtes de nuit, des salles de sport, des centres commerciaux et une affluence retrouvée dans les marchés, où s'agglutinent les clients. L'aggravation de la situation se révèle assez récente, avec une flambée des contaminations et des décès. Le variant dit "indien", présenté comme un "double mutant" se trouve dans le viseur , fortement suspecté d'être à l'origine de cette flambée épidémique. Les médias rapportent par ailleurs que la tenue de multiples fêtes religieuses ce printemps a pu multiplier la propagation du virus, tout comme le maintien de scrutins régionaux concernant des millions d'électeurs.

Un autre élément doit inciter à la vigilance lorsque l'on se penche sur les statistiques de mortalité en Inde, le fait que les chiffres soient assez largement sous-évalués. Directeur du Center for Disease Dynamics, Economics and Policy à New Delhi, Ramanan Laxminarayan a confié à CNN qu'il est "bien connu" en Inde "que le nombre de cas et les chiffres de mortalité sont sous-estimés, ils l'ont toujours été". Un point de vue partagé par de nombreux experts, et qui peut s'expliquer par divers facteurs. Outre le déni des responsables politiques et médicaux, qui sous-estimeraient le véritable bilan, la mauvaise qualité des tests est parfois invoquée. Des décès seraient par ailleurs passés sous silence par des familles, ces dernières mettant en avant un sentiment de honte.

"L'année dernière, nous avons estimé que seulement une infection sur 30 environ était détectée par des tests, de sorte que les cas signalés sont une grave sous-estimation des vraies infections", ajoute Ramanan Laxminarayan. Dans les colonnes du New York Times, l'épidémiologiste Bhramar Mukherjee glisse qu'avec ses confrères, il estime "le nombre réel de décès est de deux à cinq fois supérieur à ce qui est rapporté". Fin connaisseur de l'Inde, ce spécialiste qui travaille à l'université du Michigan évoque des "données massacrées" et laisse entendre que les chiffres officiels sont à prendre avec d'extrêmes pincettes. Les récits des personnes qui témoignent sur place viennent d'ailleurs accréditer la thèse d'une épidémie plus virulente que ne le traduisent les statistiques.