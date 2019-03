L'Institut Curie se penche sur le cancer féminin

Cette année 2019, l'Institut Curie souhaite utiliser l'argent de l'opération "Une jonquille pour Curie", pour faire progresser la recherche sur le cancer féminin. Pour le cas de Nelly qui a été atteinte du cancer de l'utérus, elle a retrouvé une vie normale grâce à l'immunothérapie. Et pourtant, presque 50% des patientes sont susceptibles de présenter une résistance à cette thérapie. D'où l'objet de l'étude de l'Institut Curie.



