L'obésité, une fatalité ?

Selon l'OMS, 13% des adultes ont été classés obèses en 2016, un chiffre qui pourrait atteindre les 22% en 2045 si rien ne change dans notre quotidien. L'Indice de Masse Corporelle (IMC), qui établit un rapport entre le poids et la taille, ne suffit pas à lui seul de déterminer si une personne est en surpoids ou non. En effet, comme le démontre l'exemple de Teddy Riner, le rapport entre la masse musculaire et la masse graisseuse est également à prendre en compte. Par ailleurs, l'obésité ne touche pas forcément toutes les personnes qui mangent énormément. Quelles en sont les causes ? Que propose-t-on contre le surpoids ?



