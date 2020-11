L'OMS lance une stratégie pour éliminer le cancer du col de l'utérus

Sauver plus de 5 millions de vies d’ici 2050 ? C’est l'espoir de l’Organisation mondiale de la Santé. Ils viennent de lancer une nouvelle stratégie qui vise à éliminer le cancer du col de l’utérus qui touche de nombreuses femmes dans le monde en généralisant l’accès à la vaccination, au dépistage et au traitement.

Dans un communiqué, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, semble optimiste, "l'élimination d'un cancer aurait auparavant semblé un rêve impossible, mais nous disposons aujourd'hui d'outils efficaces et peu coûteux, s'appuyant sur des données probantes, pour faire de ce rêve une réalité".

Le cancer du col de l’utérus est le quatrième cancer le plus fréquent chez une femme et peut être guéri s’il est détecté assez tôt et traité de manière appropriée. Mais l’OMS reste alarmiste sur sa progression. Si aucune mesure n’est prise, le nombre de nouveaux cas annuel pourrait considérablement augmenter. D’après leur estimation, il devrait passer de 570.000 à 700.000 d’ici 2030, et le nombre annuel de décès devrait augmenter de 311.000 à 400.000.