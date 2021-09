L'OMS veut éradiquer la méningite d'ici 2030 grâce à la vaccination

C'est le tout premier plan d'ensemble contre cette maladie. Mardi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a présenté une stratégie mondiale pour éliminer d'ici à 2030 les épidémies de méningite bactérienne, la forme la plus meurtrière de cette maladie qui cause une inflammation dangereuse des membranes autour du cerveau et de la moelle épinière. Chaque année, elle tue environ 250.000 personnes à travers le monde.

Pour parvenir à "vaincre" la méningite, l'organisation onusienne prévoit en outre de réduire les décès de 70% et de diviser par deux le nombre de cas de cette maladie, le plus souvent des infections virales ou bactériennes. "Pour cela, il faut élargir de toute urgence l'accès aux outils existants, et notamment aux vaccins; conduire de nouvelles recherches et innover pour prévenir, détecter et traiter les différentes causes de la maladie; et améliorer les services de réadaptation", a détaillé le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un communiqué rendu public mardi.

Plusieurs vaccins protègent en effet contre certaines des multiples causes de la méningite, y compris les vaccins antiméningococciques, le vaccin anti-Haemophilus influenzae type b et les vaccins antipneumococciques. Cependant, l'accès à ces sérums est très inégal selon les régions du monde et les budgets. Des recherches sont en cours d'élaboration pour d'autres vaccins.