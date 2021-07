L'Outre-mer est-elle le parent pauvre de la vaccination ?

On compte aujourd'hui en Outre-mer plus de 2 millions d'habitants, répartis à travers les différents départements et régions. Une population qui n'a pas été épargnée par le Covid-19, et qui est donc logiquement concernée par la campagne de vaccination lancée en janvier.

Pour autant, les chiffres officiels laissent transparaître un retard notable par rapport à la métropole. Les doses manquent-elles en Guadeloupe, à la Réunion ou en Guyane ? Non, assurent les autorités, qui mettent avant tout en avant une défiance des habitants.