Recrudescence alarmante des cas de rougeole : la France parmi les 10 pays les plus touchés

Hormis la France, figure dans ces dix pays l'Ukraine, les Philippines et le Brésil, qui ont connu la plus forte augmentation annuelle de cas. Vient ensuite le Yémen, le Venezuela, la Serbie, Madagascar, le Soudan et la Thaïlande. En 2018, 35.120 cas ont été recensés rien qu'en Ukraine, soit environ 30.000 de plus qu'en 2017. Et selon le gouvernement ukrainien, 24.042 personnes supplémentaires ont été contaminées au cours des deux premiers mois de 2019. Aux Philippines, jusqu'à présent cette année, 12.736 cas de rougeole et 203 décès ont été recensés, contre 15.599 pour l’ensemble de 2018.





Au Brésil, 10.262 cas ont été signalés alors qu'aucun cas n'avait été rapporté l'année précédente. Selon le rapport de l'Unicef, plusieurs autres pays, principalement en Amérique du Sud et en Europe, ont connu des réapparitions d'épidémies en 2018 alors qu'ils avaient déjà été déclarés exempts de rougeole.





En France, l'augmentation entre 2017 et 2018 a été de 2269 cas. L'Unicef explique cette recrudescence dans les pays développés entrave les progrès accomplis dans la lutte contre cette maladie à l'échelle internationale. Une conclusion partagée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a déjà alerté en novembre 2018 sur une flambée de rougeole dans le monde, avec pour conséquence 136.000 morts l'année dernière.