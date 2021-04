L'Union européenne veut commander 1,8 milliard de doses de vaccins de 2e génération

Selon une source de la Commission européenne, ce nouveau contrat, signé avec un fabricant unique, prévoira une "obligation de livraison" avec un calendrier mensuel et non plus trimestriel pour les acheminements.

Ces vaccins, dont les livraisons débuteraient dès cette année et se poursuivraient en 2022 et 2023, s'ajouteraient aux 2,6 milliards de doses déjà commandées par l'UE et qui doivent être livrées aux Vingt-Sept cette année et l'an prochain.