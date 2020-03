La chloroquine est-elle passée sous ordonnance au même moment que l'arrivée du coronavirus en France ?

Présentée comme un remède potentiel contre le coronavirus, la chloroquine est aujourd'hui étudiée de près par les chercheurs. Utilisée notamment pour soigner le paludisme, elle se trouve au cœur d'une théorie du complot propagée via les réseaux sociaux. Sur Twitter, où elle se présente comme "agrégée de lettres, dramaturge, romancière et blogueuse", une certaine Ariane Walter a partagé ce message à ses quelque 12.000 abonnés.

Faut-il y voir un rapport avec l'arrivée sur le sol français du Covid-19 ? Non, en aucun cas. L'arrêté est en effet paru au Journal officiel le 13 janvier, mais les autorités de santé réfléchissaient à cette nouvelle classification dès octobre 2019 , comme en témoigne cet avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Sollicitée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), elle s'était déclarée favorable à ce qu'évolue la législation concernant l'hydroxychloroquine.

Les échanges entre l'Anses et l'ANSM, publiés en toute transparence, permettent de balayer rapidement la thèse d'un complot fomenté par l'industrie pharmaceutique. À une époque où le Covid-19 n'était même pas encore apparu en Chine, les deux institutions s'interrogeaient en effet sur le risque potentiel pour les patients de mésusage de cette molécule. Après que Sanofi a effectué une demande de mise à jour des informations contenues dans la notice de son médicament, la décision a été prise par les autorités de santé de procéder "à une revue complète des dossiers d’autorisation de mise sur le marché", indique l'ANSM.

L'hydroxychloroquine, écrit notamment l'ANSM, "ne doit pas être utilisé au cours de la grossesse". Par ailleurs, les données sur la "génotoxicité" de cette molécule sont jugées limitées. Prenant en compte le fait que la chloroquine présente avec elle de très fortes similitudes et qu'elle ne soit délivrée que sur ordonnance, il est alors jugé plus sage de demander une prescription médicale pour la délivrance de l'hydroxychloroquine.

L'Anses, après avoir étudié les arguments de l'ANSM, a approuvé ce changement de classement. Elle a par ailleurs sollicité des études complémentaires "afin d’évaluer le risque sur la santé humaine". Comme l'a conclu l'ANSM, rendre l'hydroxychloroquine inaccessible sans ordonnance doit permettre "une prise en charge adaptée des patients concernés tout en limitant les risques inhérents à ce traitement".

S'il est vrai que la législation concernant ce dérivé de la chloroquine a bien évolué à la mi-janvier, on observe donc que cette décision n'est en aucun liée à l'épidémie de Covid-19, et qu'elle n'a été motivée par les autorités de santé qu'à une seule fin : protéger les patients qui pourraient l'utiliser d'une manière non optimale et potentiellement dangereuse pour leur santé.