La chronique de FX Pietri : arrêts maladie, un jour de carence pour tous ?

Les remboursements liés aux arrêts maladie ont représenté 7,4 milliards d'euros en 2017, soit une hausse de 15% en moins de dix ans. Un rebond qui s'explique entre autres par des départs tardifs à la retraite et par la fragilité des employés. Au vu de la situation, il y a urgence pour que l'on fasse des économies, selon François-Xavier Pietri.



Ce jeudi 21 février 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique, s'intéresse au nombre d'arrêts maladie qui explose. Cette chronique a été diffusée dans LCI Midi le 21/02/2019, présentée par Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, de 12h à 14h, Marie-Aline Meliyi et Adrien Borne décortiquent l’actualité dans LCI Midi entourés de leurs experts.