La cigarette électronique est-elle dangereuse pour la santé ?

Le débat sur la cigarette électronique est relancé après la décision de l'OMS. Jugée nocive, elle refuse de la recommander comme les patchs par exemple. Mais cet avis est loin de faire l'unanimité. L'Académie de médecine française maintient que la cigarette traditionnelle est plus toxique que la cigarette électronique. Charlotte Casanova nous éclaire sur le sujet.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.