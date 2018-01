La cigarette électronique inciterait les adolescents à fumer du tabac

Les cigarettes électroniques représentent-elles une porte d’entrée vers le tabagisme chez les jeunes ? Une nouvelle étude, publiée mardi 2 janvier dans le Journal of the American Medical Association (JAMA), montre que les adolescents non-fumeurs qui vapotent sont deux à trois fois plus enclins à fumer que ceux qui n’ont jamais essayé l'e-cigarette, rapporte ce samedi Le Figaro. Et le constat est le même pour les utilisateurs de narguilé ou de tabac à priser.





Cette étude a porté sur 10.384 jeunes non-fumeurs âgés de 12 à 17 ans qui, au départ, à l'automne 2013, avaient tous indiqué n'avoir jamais fumé de tabac. Parmi eux, 851 adolescents ont rapporté avoir déjà essayé la cigarette électronique. Un an plus tard, 690 d'entre eux confient avoir fumé, notent les chercheurs de l'université de Californie (Etats-Unis).