La crise des urgences persiste : "On est arrivé au bout d'un système", estime Patrick Pelloux

La crise "persiste", admet Agnès Buzyn qui s'exprimait jeudi 1er août sur la grève des urgentistes depuis l'île de loisirs du Val-de-Seine, dans les Yvelines. La ministre de la Santé a reconnu l'ampleur du mouvement et annoncé qu'il était nécessaire de "trouver des solutions sur mesure sur le territoire" et de "revoir l'organisation des systèmes de santé" pour éviter la saturation. "Les Français vont aux urgences sans passer par un médecin parce qu'ils ont parfois du mal à en trouver. Il faut donc repenser l'organisation des soins en amont et des urgences en aval pour que les services ne soient pas saturés en permanence", a notamment déclaré la ministre.