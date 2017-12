La désertification médicale touche aussi bien les villes que les campagnes

Le centre-ville de Toulouse perd ses médecins d'année en année. Dans la région, les retraités ont du mal à trouver leurs successeurs. L'an dernier, 73 médecins toulousains sont partis à la retraite et ont été remplacés par 14 jeunes praticiens. Le manque de confort et la peur de la solitude sont parmi les raisons de cette désertification médicale.



