Le Covid, c'est fini ? Non, "il est en pause pour l'été", prévient Martin Blachier sur LCI

L'épidémie régresse, et cela, plus vite que prévu, Martin Blachier ne le conteste pas. Une amélioration qui serait liée à un cocktail chaleur-vaccination. "C'est d'abord la chaleur qui a pesé sur cette épidémie et qui, là, l'a complètement écrasée, qui fait qu'on a un niveau de circulation virale extrêmement bas. C'est ce qui fait que même s'il y a quelques petits clusters qui seront des phénomènes un peu exceptionnels ici ou là, on a du mal à croire qu'il y ait une vague épidémique. Et plus la vaccination avance, et plus ça appuie aussi sur l'épidémie", explique-t-il.

Cette amélioration de la situation justifierait l'allégement des restrictions sanitaires comme la levée du couvre-feu ou l'arrêt du port obligatoire du masque à l'extérieur. "Il y a un pilote dans l’avion qui est assez cohérent", constate Martin Blachier.