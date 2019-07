La France a-t-elle demandé à Cuba d'envoyer des médecins aux Antilles ?

Même si, d'après le New York Times, 2000 médecins cubains sont restés au Brésil malgré l'ordre de quitter le territoire, ce retour massif de professionnel médical sur l'île est considéré comme une opportunité pour les élus antillais. La sénatrice socialiste de Martinique, Catherine Conconne, évoque, lors des discussions parlementaires, "une ressource qui ne se situe qu'à une heure de chez nous". Elle précise, non sans humour, que "Cuba dispose de larges ressources en matière de savoir-faire médical. Cuba n’est pas simplement le pays du mojito et de la salsa, c’est aussi un pays avec des médecins bien formés et extrêmement pointus dans leur domaine : j’ai moi-même été opéré par un médecin cubain et je me porte très bien !"





D'après les chiffres publiés par les autorités cubaines, il y aurait plus de 50.000 professionnels de santé travaillant dans 62 pays, essentiellement en Amérique latine, mais aussi en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie.