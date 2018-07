La France championne du monde de football : 3 conseils pour vite faire passer la gueule de bois

On en connaît qui ont fait la fête dimanche soir et pas qu'un peu ... Et le retour au travail ce lundi matin n'a pas été évident à gérer au regard des litres d'alcool consommés pour fêter la victoire de l'équipe de France en finale ? Déjà, sachez que vous n'étiez pas seul(e). L'euphorie était partagée. Des millions de Français ont en effet fêté dignement le triomphe des Bleus contre les Croates et cette magnifique seconde étoile. Mais comme votre patron va tout de même attendre de vous une certaines productivité, nous vous avons sélectionné une série de conseils pour vous remettre rapidement sur pieds.