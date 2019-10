La France va augmenter de 15% sa contribution à la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose

ANNONCE - Le président de la République a annoncé jeudi 10 octobre à Lyon que la France allait hausser sa contribution au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme de 15%. La contribution française s'élève actuellement à 1,08 milliard de dollars en trois ans.

Dans les trois heures qui viennent, on doit atteindre les 14 milliards. - Emmanuel Macron à propos du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

"Dans les trois heures qui viennent, on doit atteindre les 14 milliards. Vous l'avez compris, la pression est maximale. (...) Cette mobilisation ne peut pas se faire aux dépens de nos autres engagements", a déclaré Emmanuel Macron, promettant un versement de 85 millions d'euros par an sur trois ans de la France à Unitaid, l'organisation chargée d'acheter des médicaments pour les pays les plus pauvres.

Ce mercredi soir, lors d'un dîner organisé à l'hôtel de ville de Lyon, le chef de l'Etat avait déjà exhorté ses partenaires mondiaux à faire davantage d'efforts : "Il ne faut pas reconstituer le fonds, mais faire plus. On a la possibilité de sauver 16 millions de vies et d'éradiquer ces trois pandémies d'ici 10 ans, alors qu'il y a 10 ans, on ne pensait même pas cela possible."