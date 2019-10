La France va augmenter de 20% sa contribution à la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose

ANNONCE - Le président de la République a annoncé jeudi 10 octobre à Lyon que la France allait hausser sa contribution au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme de 20%, contre 15% initialement prévus.

Dans les trois heures qui viennent, on doit atteindre les 14 milliards. - Emmanuel Macron à propos du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Ce mercredi soir, lors d'un dîner organisé à l'hôtel de ville de Lyon, le chef de l'Etat avait déjà exhorté ses partenaires mondiaux à faire davantage d'efforts : "Il ne faut pas reconstituer le fonds, mais faire plus. On a la possibilité de sauver 16 millions de vies et d'éradiquer ces trois pandémies d'ici 10 ans, alors qu'il y a 10 ans, on ne pensait même pas cela possible."