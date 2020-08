De Lille à Bayonne... la liste des villes qui rendent le masque obligatoire en extérieur

Objectif : éviter un reconfinement alors que les autorités sanitaires mettent en garde contre une circulation du virus d'autant plus accrue que l'été encourage les rassemblements. Les localités imposant désormais cette protection en extérieur ciblent rarement l'ensemble du territoire communal mais plutôt les centres-villes ou certaines zones densément fréquentées comme les marchés.

Voici quelques unes des communes d'ores et déjà concernées par cette nouvelle règle. La liste non exhaustive est amenée à évoluer au fur et à mesures des décisions qui seront prises par les autorités locales.

- Laval (Mayenne) : dans cette ville mayennaise comme dans les trois suivantes de cette liste, les centes-villes sont concernés depuis mardi 28 juillet. Car "en centre-ville, il est plus compliqué de respecter, en cette période de l'année, les gestes de distanciation physique", a indiqué le préfet Jean-Didier Treffel.

- Mayenne (Mayenne)

- Chateau-Gontier-sur Mayenne (Mayenne)

- Evron (Mayenne)

- Lille (Nord) : certaines zones de la métropole européenne de Lille, à partir de lundi 3 août.

- Perros-Guirec (Côtes d'Armor) : les secteurs "littoraux et commerçants" de 10h à 19h, depuis vendredi 31 juillet. A noter que l'obligation valait déjà pour les marchés.

- Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) : dans les zones très fréquentées à partir de lundi 3 août.

- Orléans (Loiret) : sur les quais de Loire, le soir et la nuit (de 21h à 6h), et sur tous les marchés brocantes et vide-greniers, depuis vendredi 31 juillet.

- Saint-Malo (Ille-et-Villaine) : dans la ville intra-muros et sur les remparts depuis jeudi 30 juillet.

- Le Touquet (Pas-de-Calais) : dans le centre-ville à partir de ce samedi 1er août.

- Bayeux (Calvados) : sur les marchés à partir de ce samedi 1er août.

- Dax (Landes) : sur les marchés à partir ce ce samedi 1er août.

- Bayonne(Pyrénées-Atlantiques) : en centre-ville à partir de lundi 3 août.

- Nice (Alpes-Maritimes) : "Dans certaines rues de la ville", à partir de lundi 3 août, selon l'annonce postée sur Twitter par le maire Christian Estrosi.

- Cergy (Val-d'OIse) : sur les marchés depuis mercredi 29 juillet.

- Ermont (Val-d'Oise) : au marché Saint-Flaive (et abords immédiats), depuis mercredi 29 juillet.

- Annecy (Haute-Savoie) : sur tous les marchés, depuis le 25 juillet.

- Quiberon (Morbihan) : sur plusieurs axes très fréquentés de la ville depuis le 24 juillet.

- La Rochelle (Charente-Maritime) : dans l'hypercentre, depuis le 22 juillet.

- Le Mont-Saint-Michel (Manche) : dans les rues de 10h à 18 h, depuis le 22 juillet.

- Troyes (Aube) : dans les parcs et jardins, depuis le 21 juillet.

- Saint-Brieux (Côte d'Armor) : en centre-ville et lors de toute manifestation ou événement regroupant plus de 10 personnes, depuis le 20 juillet.

- Le Grau-du-Roi (Gard) : dans les rues piétonnes depuis le 18 juillet.

- Noirmoutier (Vendée) : sur les marchés, brocantes et vide-greniers ainsi que sur Grande rue, la rue du Rosaire, et l'esplanade de la plage des Dames, depuis le 17 juillet.