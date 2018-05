La lutte contre la sédentarité et l'obésité, une habitude à cultiver dès le plus jeune âge

Bien que chez nous les cas d'obésité ont diminué, plus de la moitié des Français reste encore en surpoids. Parmi eux, on compte un bon nombre d'enfants et d'adolescents. A Colombelles, dans le Calvados, pour sensibiliser à cette maladie, on initie les enfants à diverses activités. Tous les jours, après le déjeuner, de petits sportifs en herbe, accompagnés d'éducateurs sportifs, passent près de trois quarts d'heure à se dépenser. Zumba, marche, tennis, jeux,... tout est bon pour lutter contre la sédentarité. Et les enfants semblent préférer courir dehors que rester en intérieur devant la télé ou sur un jeu vidéo.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du vendredi 18 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.