La majorité des vaccins contre le coronavirus utilise-t-elle la "technologie OGM" ?

Si la défiance autour de cette méthode peut s'expliquer à cause des controversés OGM utilisés dans l'agriculture, le chercheur souligne que ce sont évidemment de deux sujets distincts : "Nous n'avons pas affaire à la même problématique quand on parle de vaccins en santé et sur des maïs dans les champs". Il s'agit en fait, en médecine, de ce qu'on appelle des "adénovirus". Et certains sont déjà utilisés. Contrairement à l'ARNmessager, qui est une nouvelle technologie qui sera commercialisée pour la première fois, celle des adénovirus est largement tolérée dans la thérapie génique. Comme l'a rappelé le ministre de la Santé, elle est promue notamment par le Téléthon pour soigner des maladies rares et graves. Et a notamment été utilisée pour Ebola. Rodolphe Thiébaut en sait quelque-chose, il a fait partie d'un consortium européen de recherche contre cette maladie en Afrique. Un vaccin approuvé aussi bien par l'Agence européenne du médicament que par la Food and drug administration (FDA), et dont les effets sont largement documentés.

Une crainte sur cette méthode que balaie également Aurélie Wiedemann. Immunologiste à l'Institut de recherche vaccinale de l'hôpital Henri Mondor à Créteil, elle précise que ces vaccins "à ADN" introduisent en effet "une étape supplémentaire par rapport à un vaccin ARN", sans toutefois amener un risque additionnel. "Dans le cadre du vaccin ADN, de nombreuses études ont été réalisées et plusieurs vaccins utilisent déjà cette technologie", soulignait-elle elle aussi auprès de Marie Claire.

Il est donc faux d'assurer que les vaccins utilisent une technologie OGM. Quant aux vaccins ARNmessager, les chercheurs s'accordent à dire qu'ils ne vont pas non plus entraîner une "anomalie génétique" irréversible.