La manière dont le cerveau agit sur la perception de la douleur décrite par des chercheurs

SANTÉ - Quel est le rôle du cerveau dans la perception de la douleur ? Une étude américaine souligne que l’intensité de la douleur ressentie varie selon les situations et l'environnement, et peut même être largement inhibée.

Outre son aspect dérangeant, la douleur est avant tout un signal envoyé par le corps. Elle permet d’alerter, comme pour une crise cardiaque ou d’appendicite. Ne pas la ressentir présente donc des risques. Par exemple, les personnes qui naissent avec une insensibilité à la douleur ne réalisent souvent pas la gravité des blessures qu’elles subissent, et sont par conséquent en plus grand danger de mourir. Alors faut-il vraiment chercher à atténuer les douleurs dites "utiles", celles qui envoient des signaux d'alerte à la personne ?

En s’efforçant de mieux comprendre les mécanismes cérébraux responsables de la modulation de la douleur, les chercheurs espèrent découvrir des traitements qui viseraient uniquement les formes de douleur qui sont dites "mauvaises" et inutiles, et non celles qui envoient des signaux d’alerte. "La réaction saine, c’est que lorsque vous ressentez une douleur qui vous signifie que quelque chose ne va pas, vous êtes soigné et la douleur s’en va", explique Yarimar Carasquillo, principale auteure de l’étude.

"Dans le cas de la douleur chronique, cela ne se produit pas, le système est bloqué. Si nous pouvons identifier ce qui bloque le système, nous pouvons inverser le phénomène", continue la chercheuse. De quoi donner de l'espoir dans le combat contre les formes de douleurs "inutiles"...