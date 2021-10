La moitié des médecins ont-ils plus de 60 ans ? IStock

SANTÉ - Sur Twitter, un internaute s'alarme ce jeudi que 50,4 % des médecins ont "plus de 60 ans" aujourd'hui en France. Un chiffre à relativiser.

La menace est on ne peut plus claire. "Vous n'êtes pas prêt pour ce qu'il va se passer", écrit un internaute ce jeudi 28 octobre, alertant sur un phénomène qui va faire "très mal". Graphique à l'appui, il met en garde contre le vieillissement des médecins en France, avec "50,4 %" d'entre eux qui ont "plus de 60 ans". Un chiffre qui laisse présager une désertification massive une fois l'âge de la retraite atteint pour ces praticiens. Mais que trouve-t-on réellement derrière ce chiffre ?

24% de retraités inactifs

La source du graphique est le dernier "atlas de la démographie médicale en France", réalisé par l'Ordre des médecins. Publié le 22 juillet dernier, il porte sur les chiffres de la profession au 1er janvier de cette année. Or, on y lit effectivement que "l'âge moyen des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre est de 57,2 ans". Et que, parmi eux, plus de la moitié (50,4%) ont effectivement plus de 60 ans.

Attention cependant, cet état des lieux prend en compte la totalité des 312.172 praticiens inscrits à l'Ordre des médecins en 2021. Parmi eux, les médecins retraités, qu'ils soient actifs ou non. Ainsi, ce chiffre comprend les 75.000 retraités sans activité, soit tout de même un quart (23,9%) du total des effectifs. Les praticiens en activité régulière ne représentent quant à eux "que" 63,5% des inscrits (198.090 médecins). L'âge moyen des actifs réguliers en 2021 est donc un peu moins alarmant, évalué à 50,3 ans. Ce qui représente même "un rajeunissement de quatre mois par rapport à 2020", comme le relève l'Ordre des médecins (page 44). En 2013, date du premier rapport de ce type encore en ligne, l'organisme professionnel estimait que l'âge moyen était de 51,6 ans.

Alors qu'est-ce-qui a changé ? Comme l'illustre le graphique ci-dessous, le phénomène qu'on observe est surtout une explosion des médecins âgés de plus de 60 ans, sans que la proportion de jeunes actifs n'accompagnent cette évolution. Ainsi, depuis 2010, le nombre de médecins retraités actifs "a augmenté de 217,3%". Au contraire, celui des médecins en activité régulière a "diminué de 1%".

Répartition de l'activité générale parmi les inscrits à l'Ordre des médecins depuis 2010 − Atlas de la démographie médicale, situation au 1er janvier 2021

Une anomalie qui "reflète les choix politiques opérées dans le passé", comme le souligne Jean-François Gérard-Varet, président de la Commission de la démographie des études statistiques et de l'Atlas dans cette analyse. En cause notamment, le numerus clausus. En place entre 1971 et 2020 en France, sa fin doit permettre de "répondre à l'urgence dans des territoires qui se sentent abandonnés", du propre aveu d'Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé. Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sous Twitter : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.

