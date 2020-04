La coronavirus va-t-il forcément muter (et altérer l'efficacité d'un futur vaccin) ?

L'épidémie de coronavirus poursuit sa route. Alors que plus de 900.000 personnes dans le monde ont déjà été officiellement contaminées, dont plus de 500.000 en Europe, et que près de 50.000 sont décédées, les scientifiques du monde entier tentent de développer des traitements. En France, des chercheurs multiplient les pistes, comme le vaccin BCG ou la chloroquine, en cours d'essais cliniques pour connaître leur efficacité contre les symptômes du virus. L'hypothèse d'un vaccin pour s'immuniser contre le Covid-19, plus lointaine, est également à l'étude. Mais une éventuelle mutation du virus pourrait compliquer la donne.

Selon le professeur Éric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, si le virus mute, le futur vaccin développé pourrait devenir moins efficace. "Le problème du vaccin, c'est qu'il ne faut pas que le virus mute", a-t-il indiqué ce jeudi matin sur BFMTV. "Or, si vous acceptez que le virus infecte des personnes, que vous ne prévenez pas la maladie et que vous le laissez circuler, le virus va muter. Et s'il mute, le vaccin ne sera peut-être pas aussi efficace que contre le virus initial", alerte-t-il.