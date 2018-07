"La plupart des études sont fausses" : un chercheur remet en cause les études scientifiques

C’est particulièrement dans le domaine nutritionnel que les études sont les plus "consternantes", poursuit Ioannidis auprès de l'AFP. En raison non seulement des conflits d’intérêts avec l’industrie agroalimentaire mais aussi parce que les chercheurs mettent en relation des éléments dans une immense base de données, sans hypothèse de départ. De plus, "mesurer un régime alimentaire est extrêmement difficile", selon le chercheur. En effet, même quand la méthode est la bonne - avec des participants choisis aléatoirement -, l’exécution des études peut laisser à désirer, et conduire à publier de mauvais résultats "au mieux inefficaces, au pire néfastes". John Ioannidis cite l’exemple de cette étude de 2013 sur les bienfaits du régime méditerranéen contre les maladies du cœur, qui a dû être retirée car ses conditions de réalisation étaient mauvaises.





Alors à qui la faute ? A qui se fier ? John Ioannidis pointe la "formation superficielle en statistiques et méthodologie" des chercheurs spécialisés. D'après lui, il faut se poser tout un tas de questions : est-ce une étude isolée ? Renforce-t-elle des travaux existants ? Quelle est la taille de l’échantillon étudié ? Est-ce une expérience randomisée ? Qui l’a financé ? Le chercheur insiste, dans un article publié en avril 2018, sur la nécessité d’établir des critères de conduite des études pour les acteurs de la recherche. Il appuie également sur la responsabilisation des médias qui doivent mieux expliquer à leurs lecteurs les incertitudes inhérentes à la recherche, et résister au sensationnalisme. "Le problème, c'est la succession sans fin d'études sur le café, le chocolat et le vin rouge", se plaint-il. "Il faut qu'on arrête".