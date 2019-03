La pollution de l'air est bien plus meurtrière qu'on ne le croyait, révèle une étude

Les chercheurs ont concentré leur étude sur l'Europe. Ils estiment à 790.000 le nombre de morts dus à la pollution de l'air en 2015 dans l'ensemble de l'Europe, dont 659.000 dans les 28 États de l'Union européenne. C'est beaucoup plus que l'évaluation établie par l'Agence européenne de l'environnement qui estimait le nombre de victimes à 480.000 dans l'UE.





Les scientifiques ont pu établir une carte avec le nombre estimé de victimes de la pollution de l'air. En Europe, le taux de mortalité par habitant est de 133/an pour 100.000 habitants, plus élevé que la moyenne mondiale, qui est de 120/an. C'est dans l'Est de l'Europe que les taux de mortalité par habitant sont les plus élevés. En Bulgarie, Croatie, Roumanie et Ukraine, ils dépassent 200/an pour 100.000 habitants.