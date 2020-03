Coronavirus : les chaleurs du printemps éteindront-elles l'épidémie ?

Si la France n’en est pas encore au stade 3, le coronavirus s’installe pourtant dans tout le pays. Selon les derniers chiffres officiels, 1.606 cas sont confirmés dans l’Hexagone, et 30 personnes sont décédées. Pour l’heure, difficile de prévoir quand et comment l’épidémie va s’arrêter, mais ce n’est vraisemblablement pas pour tout de suite. "Nous sommes au tout début", a d’ailleurs affirmé le président de la République ce mardi, lors d’une visite au Samu.

Cependant, l’arrivée prochaine du printemps et de températures plus élevées peut-elle contribuer à endiguer la propagation et diminuer le nombre de cas ? Où en est le virus dans les pays où il fait plus chaud ? La météo peut-elle suffire à ralentir l’épidémie ? LCI a posé ces questions à Etienne Decroly, directeur de recherche au CNRS.

LCI : Peut-on espérer que l’épidémie de coronavirus s’éteigne à l’arrivée des beaux jours ?

Etienne Decroly : Oui, c’est une hypothèse. Cette famille de virus est saisonnière et donc sensible aux conditions climatiques. Lorsqu’il fait chaud et sec, cela induit la déshydratation des particules virales, ce qui diminue l’infectiosité du virus. Actuellement, quand nous regardons la carte des contaminations, nous voyons bien qu’il y a plus de cas dans l’hémisphère nord que dans le sud, là où il fait plus chaud. Un effet climatique joue probablement un rôle dans la propagation du virus.